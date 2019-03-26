2019-03-26T17:46:29+03:00
Политика

Трамп: ведущие американские СМИ действительно являются врагами народа

Президент США прокомментировал действия средства массовой информации, освещавших тему о якобы имевшимся сговором между его предвыборным штабом и Россией
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Трамп: ведущие мировые СМИ действительно являются врагами народаТрамп: ведущие мировые СМИ действительно являются врагами народаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп назвал ведущие американские СМИ коррумпированными врагами народа и оппозиционной партии, поскольку они в течение двух лет «поддерживали иллюзию русского сговора». Таким образом глава Белого дома прокомментировал доклад Минюста США о результатах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

По словам американского президента, после доклада спецпрокурора «ведущие средства массовой информации находятся под огнем критики и презираются во всем мире как коррумпированные и поддельные».

«В течение двух лет они поддерживали иллюзию русского сговора, хотя всегда знали, что никакого сговора не было. Они действительно являются врагами народа и настоящей оппозиционной партии!» - написал Трамп в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 24 марта Мюллер объявил о завершении расследования по вопросу предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Он заявил, что не обнаружил свидетельств того, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор с Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве пресекли попытку кражи кабеля правительственной связи
За последние пять лет в России количество ДТП уменьшилось на 30%
Путин провел встречу с президентом Ливии
В ООН заявили, что Евросоюз несет от санкций большие потери, чем Россия
Бодипозитивный мужчина попал в кадр модельной съемки и стал звездой
Нетаньяху предложил Трампу и Путину план разрешения сирийского кризиса
Американские ученые предупредили, что повторное использование масла способствует росту метастаз
Сборной Украины по футболу грозит два технических поражения
В турецком аэропорту два полицейских устроили перестрелку
Киевский суд продлил арест Кирилла Вышинского
США проигнорировали инициативу, направленную на спасение жителей сирийского «Рукбана»
Протесты «желтых жилетов» нанесли ущерб Франции почти на €200 млн
Правительство и нефтяники договорились продлить соглашение о стабилизации цен на топливо
Информация о минировании офиса кандидата в президенты Украины не подтвердилась
В Совфеде прокомментировали попытки Конгресса США помешать поставкам российского газа в Европу