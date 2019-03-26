Трамп: ведущие американские СМИ действительно являются врагами народа

СЕГОДНЯ 17:46 2019-03-26T17:46:29+03:00

Президент США прокомментировал действия средства массовой информации, освещавших тему о якобы имевшимся сговором между его предвыборным штабом и Россией

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Президент США Дональд Трамп назвал ведущие американские СМИ коррумпированными врагами народа и оппозиционной партии, поскольку они в течение двух лет «поддерживали иллюзию русского сговора». Таким образом глава Белого дома прокомментировал доклад Минюста США о результатах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

По словам американского президента, после доклада спецпрокурора «ведущие средства массовой информации находятся под огнем критики и презираются во всем мире как коррумпированные и поддельные».

«В течение двух лет они поддерживали иллюзию русского сговора, хотя всегда знали, что никакого сговора не было. Они действительно являются врагами народа и настоящей оппозиционной партии!» - написал Трамп в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 24 марта Мюллер объявил о завершении расследования по вопросу предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Он заявил, что не обнаружил свидетельств того, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор с Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU