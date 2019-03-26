2019-03-26T16:44:09+03:00
Экономика

Правительство и нефтяники договорились продлить соглашение о стабилизации цен на топливо

При этом нормы поставок на внутренний рынок будут сокращены
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Нефтяники договорились с кабмином о продлении соглашения о стабилизации цен на топливоНефтяники договорились с кабмином о продлении соглашения о стабилизации цен на топливоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 26 марта, российское правительство и нефтепроизводители договорились о продлении соглашения о стабилизации цен на топливо. При этом, как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, нормы поставок на внутренний рынок будут сокращены.

"Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке", - сказал Козак журналистам.

Кроме того, как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, кабмин скорректирует цены отсечения по бензину и дизелю в формуле демпфера, чтобы снизить потери производителей от поставок топлива на внутренний рынок, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, вице-премьер РФ Дмитрий Козак планировал провести встречу с главами российских нефтяных компаний для обсуждения корректировки отдельных параметров налогового маневра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США проигнорировали инициативу, направленную на спасение жителей сирийского «Рукбана»
Протесты «желтых жилетов» нанесли ущерб Франции почти на €200 млн
Информация о минировании офиса кандидата в президенты Украины не подтвердилась
В Совфеде прокомментировали попытки Конгресса США помешать поставкам российского газа в Европу
Правительство РФ продлит договор с нефтяниками о заморозке цен на топливо
Уволен тренер дубля женского ЦСКА после обвинений в домогательствах
Суд в Киеве разрешил перевести Вышинского на скамью адвокатов из клетки
Весне дорогу: синоптики объяснили москвичам причину будущего потепления
Летчики и подводники проведут дуэльные бои
Госдума обсудит смягчение требований к госзакупкам в сфере культуры
Арашукова намерены отправить на психиатрическую экспертизу
В Венесуэле объявлен выходной из-за нового масштабного отключения электричества
Тереза Мэй 27 марта может назвать дату своей отставки
Полиция эвакуировала людей из ратуш шести городов Германии
Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку
Китайские компании стали чаще заимствовать российские бренды
МИД РФ призвал Израиль и Пакистан вернуться к устойчивому режиму прекращения огня
В Казахстане при столкновении автобусов погибли два человека, 35 пострадали
Сорвался первый в истории выход двух женщин в открытый космос
Япония обозначила юг Курил как свою "исконную территорию"
Силуанов: индивидуальный пенсионный капитал увеличит пенсии до 20%
Медведев поручил до 15 апреля решить вопрос о наказании за съемку в кинозалах
Россияне признались, что больше доверят новостям из телевизора, чем Telegram-каналам
Кинолога «Внуково», издевавшегося над служебной собакой, уволили