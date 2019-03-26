Правительство и нефтяники договорились продлить соглашение о стабилизации цен на топливо
Во вторник, 26 марта, российское правительство и нефтепроизводители договорились о продлении соглашения о стабилизации цен на топливо. При этом, как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, нормы поставок на внутренний рынок будут сокращены.
"Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке", - сказал Козак журналистам.
Кроме того, как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, кабмин скорректирует цены отсечения по бензину и дизелю в формуле демпфера, чтобы снизить потери производителей от поставок топлива на внутренний рынок, передает ТАСС.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, вице-премьер РФ Дмитрий Козак планировал провести встречу с главами российских нефтяных компаний для обсуждения корректировки отдельных параметров налогового маневра.
ИСТОЧНИК KP.RU