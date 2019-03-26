Правительство и нефтяники договорились продлить соглашение о стабилизации цен на топливо

СЕГОДНЯ 16:44 2019-03-26T16:44:09+03:00

Нефтяники договорились с кабмином о продлении соглашения о стабилизации цен на топливо Фото: REUTERS

При этом нормы поставок на внутренний рынок будут сокращены

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Во вторник, 26 марта, российское правительство и нефтепроизводители договорились о продлении соглашения о стабилизации цен на топливо. При этом, как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, нормы поставок на внутренний рынок будут сокращены.

"Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке", - сказал Козак журналистам.

Кроме того, как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, кабмин скорректирует цены отсечения по бензину и дизелю в формуле демпфера, чтобы снизить потери производителей от поставок топлива на внутренний рынок, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, вице-премьер РФ Дмитрий Козак планировал провести встречу с главами российских нефтяных компаний для обсуждения корректировки отдельных параметров налогового маневра.

ИСТОЧНИК KP.RU