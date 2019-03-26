2019-03-26T17:10:44+03:00
Политика

США проигнорировали инициативу, направленную на спасение жителей сирийского «Рукбана»

В Вашингтоне отказались прибыть на переговоры с Россией и Сирией по вопросу ликвидации лагеря для внутренне перемещенных лиц [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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США проигнорировали инициативу, направленную на спасение жителей сирийского «Рукбана»США проигнорировали инициативу, направленную на спасение жителей сирийского «Рукбана»Фото: REUTERS
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Ответственные за незаконную оккупацию сирийской зоны Эт-Танф Соединённые Штаты проигнорировала призыв России и Сирии присутствовать на совещании по вопросу ликвидации лагеря для внутренне перемещенных лиц «Рукбан» и спасении его жителей. Соответствующие заявление сделал межведомственный координационный штаб РФ и САР.

«Американская сторона, на которой лежит прямая ответственность за происходящее в незаконно оккупированной ими зоне Эт-Танф, проигнорировала инициативу, направленную на спасение жителей "Рукбана", и отказалась участвовать в работе координационного совещания», - говорится в заявлении штаба.

Ранее Россия и Сирия призывали командование войск Соединённых Штатов в зоне Эт-Танф присутствовать в пункте пропуска «Джлеб» на совещание по ликвидации лагеря Рукбан. Как говорилось в заявлении координационных штабов это позволило бы «выработать конкретные совместные шаги».

Накануне, 22 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ситуация в сирийском лагере «Рукбан» продолжает существенно ухудшаться, несмотря на все принятые меры. Он сказал, координационные штабы России и САР предлагают обеспечить безопасность рабочей группы в зоне Эт-Танфа и в связи с этим ожидают, что Соедененны Штаты будут присутствовать на совещание для выработки плана по расформированию лагеря.

Колонна автобусов для возвращения жителей лагеря «Рукбан» к местам постоянного проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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