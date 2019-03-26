Киевский суд продлил арест Кирилла Вышинского

СЕГОДНЯ 17:16 2019-03-26T17:27:49+03:00

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Во вторник, 26 марта, Подольский районный суд Киева продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Журналист останется под стражей до 24 мая. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский.

Суд также отказал адвокату в возврате дела прокурор, после чего защита заявила отвод суду, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая прошлого года. На Украине его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Ему грозит срок до 15 лет лишения свободы. Через два дня он был арестован Херсонским городским судом.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее беспрецедентным, подчеркнув, что Вышинский арестован "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Россия направила Украиненоты протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU