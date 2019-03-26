2019-03-26T17:56:15+03:00
Общество

Бодипозитивный мужчина попал в кадр модельной съемки и стал звездой

Пока стройная девушка позировала на фоне океана, улыбчивый турист позировал на фоне модели [видео]
Елена АКИМОВА
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Бодипозитивный мужчина попал в кадр модельной съемки и стал героем соцсетей. ФОТО: личная страница героя публикацииБодипозитивный мужчина попал в кадр модельной съемки и стал героем соцсетей. ФОТО: личная страница героя публикации
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Австралийская модель Кристина Мендонка (Kristina Mendonca) порадовала подписчиков видео с очередной съемки. Девушка позирует на фоне океана, а тем временем на фоне девушки позирует отдыхающий мужчина.

Стройная модель плавно поворачивается то одной то другой стороной, пытаясь продемонстрировать все красоты своей фигуры. А тем временем за спиной у девушки проходит обладатель самой бодипозитивной фигуры. Мужчина с животиком неспешно проходит мимо девушки, наслаждаясь солнцем и улыбаясь в кадр.

В итоге ролик собрал 1,8 миллиона просмотров в Instagram и более 18 миллионов — в Twitter. Многие подписчики уверены, что причина такой популярности вовсе не в красотке, а как раз в мужичке. Улыбающегося дедушку оценили тысячи подписчиков. Особенно он нашел отклик в сердцах тех, кто не обладает такой же шикарной фигурой, как хозяйка странички, пишет Ридус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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