2019-03-26T17:37:38+03:00
Происшествия

В турецком аэропорту два полицейских устроили перестрелку

СМИ сообщают, что причиной стрельбы могла стать ссора между сотрудниками правоохранительных органов [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В турецком аэропорту два полицейских устроили перестрелкуВ турецком аэропорту два полицейских устроили перестрелкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В аэропорту турецкого города Кайсери двое сотрудников полиции устроили перестрелку в зоне внутренних рейсов. В результате стрельбы оба были ранены.

Раненые сотрудники правоохранительных органов обеспечивали безопасность в аэропорту. Телеканал NTV сообщает, что причиной перестрелки могла стать возникшая между полицейскими ссора.

Как сообщает HavArenaMedya, причина стрельбы на данный момент неизвестна.

К месту происшествия прибыли машины скорой помощи, раненые госпитализированы.

Напомним о другом инциденте в аэропорту американского города Форт-Лодердейл, штата Флорида, когда в результате стрельбы погибли пять человек, и еще восемь получили ранения. В результате давки, которая возникла, когда люди узнали о палящем по всем подряд мужчине, пострадали еще 37 человек. Полиция задержала стрелка — им оказался бывший военнослужащий, ранее участвовавший в операциях в Ираке. После стрельбы аэропорт временно закрыли. Позже стрельба произошла в терминал международного аэропорта Майами.

Двое полицейских открыли во вторник стрельбу в аэропорту Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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