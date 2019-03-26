В турецком аэропорту два полицейских устроили перестрелку
В аэропорту турецкого города Кайсери двое сотрудников полиции устроили перестрелку в зоне внутренних рейсов. В результате стрельбы оба были ранены.
Раненые сотрудники правоохранительных органов обеспечивали безопасность в аэропорту. Телеканал NTV сообщает, что причиной перестрелки могла стать возникшая между полицейскими ссора.
Как сообщает HavArenaMedya, причина стрельбы на данный момент неизвестна.
К месту происшествия прибыли машины скорой помощи, раненые госпитализированы.
Напомним о другом инциденте в аэропорту американского города Форт-Лодердейл, штата Флорида, когда в результате стрельбы погибли пять человек, и еще восемь получили ранения. В результате давки, которая возникла, когда люди узнали о палящем по всем подряд мужчине, пострадали еще 37 человек. Полиция задержала стрелка — им оказался бывший военнослужащий, ранее участвовавший в операциях в Ираке. После стрельбы аэропорт временно закрыли. Позже стрельба произошла в терминал международного аэропорта Майами.
Двое полицейских открыли во вторник стрельбу в аэропорту Турции.
ИСТОЧНИК KP.RU