Сборной Украины по футболу грозит два технических поражения

СЕГОДНЯ 17:42 2019-03-26T17:42:35+03:00

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Сборная Украины по футболу может получить два технических поражения за то, что в матчах команды принял участие натурализованный игрок Жуниор Мораес. Как пишут португальские СМИ, федерация футбола Украины нарушила правила натурализации ФИФА. Согласно правилам, после 18-летнего возраста футболист должен минимум пять лет жить на территории Украины. Однако же, Мораес непрерывно жил на Украине четыре года и восемь месяцев.

Он играл за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо", после чего отыграл за китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" четыре месяца. При этом, он после возвращения с Китая жил на Украине 21 месяц.

В первых двух играх отборочного турнира ЧЕ-2020 Украина сыграла вничью 0:0 с Португалией и победила 2:1 Люксембург. В случае лишения 4 очков украинцы рискуют стать последними в группе, пропустив вперед команды Сербии и Литвы.

ИСТОЧНИК KP.RU