Американские ученые предупредили, что повторное использование масла способствует росту метастаз

СЕГОДНЯ 17:50 2019-03-26T17:50:40+03:00

Американские ученые пришли к выводу, что повторное использование масла для жарки может привести к образованию метастаз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Американские исследователи предупредили, что повторное использование масла для жарки может привести к развитию онкологического заболевания. Дело в том, что при разогреве на сковороде жидкость действует как токсикологический триггер и сможет запустить механизм развития метастаз опухоли.

Исследования проводили на грызунах. Одной группе давали в течение 16 недель соевое масло в сыром виде, а другая группа подопытных получала термически обработанный продукт.

После этого у подопытных был сымитирован рак молочной железы последней стадии. У тех, кто употреблял в пищу продукты, приготовленные на повторно разогретом масле, распространение метастаз происходило гораздо активнее. Был отмечен рост в 24 раза. Подобную теорию можно применить и к человеческому организму, уверены исследователи, пишет Утро.ру.

Особенно внимательно стоит быть тем, кто питается фастфудом. Еда в быстрых кафе обжаривается на одном и том же масле несколько раз. В результате в масле накапливается повышенное количество вредных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU