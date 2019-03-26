2019-03-26T17:50:40+03:00
Здоровье

Американские ученые предупредили, что повторное использование масла способствует росту метастаз

Повторное использование масла для жарки может привести к онкологическим заболеваниям
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Американские ученые пришли к выводу, что повторное использование масла для жарки может привести к образованию метастазАмериканские ученые пришли к выводу, что повторное использование масла для жарки может привести к образованию метастазФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американские исследователи предупредили, что повторное использование масла для жарки может привести к развитию онкологического заболевания. Дело в том, что при разогреве на сковороде жидкость действует как токсикологический триггер и сможет запустить механизм развития метастаз опухоли.

Исследования проводили на грызунах. Одной группе давали в течение 16 недель соевое масло в сыром виде, а другая группа подопытных получала термически обработанный продукт.

После этого у подопытных был сымитирован рак молочной железы последней стадии. У тех, кто употреблял в пищу продукты, приготовленные на повторно разогретом масле, распространение метастаз происходило гораздо активнее. Был отмечен рост в 24 раза. Подобную теорию можно применить и к человеческому организму, уверены исследователи, пишет Утро.ру.

Особенно внимательно стоит быть тем, кто питается фастфудом. Еда в быстрых кафе обжаривается на одном и том же масле несколько раз. В результате в масле накапливается повышенное количество вредных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве пресекли попытку кражи кабеля правительственной связи
За последние пять лет в России количество ДТП уменьшилось на 30%
Путин провел встречу с президентом Ливии
В ООН заявили, что Евросоюз несет от санкций большие потери, чем Россия
Бодипозитивный мужчина попал в кадр модельной съемки и стал звездой
Нетаньяху предложил Трампу и Путину план разрешения сирийского кризиса
Трамп: ведущие американские СМИ действительно являются врагами народа
Сборной Украины по футболу грозит два технических поражения
В турецком аэропорту два полицейских устроили перестрелку
Киевский суд продлил арест Кирилла Вышинского
США проигнорировали инициативу, направленную на спасение жителей сирийского «Рукбана»
Протесты «желтых жилетов» нанесли ущерб Франции почти на €200 млн
Правительство и нефтяники договорились продлить соглашение о стабилизации цен на топливо
Информация о минировании офиса кандидата в президенты Украины не подтвердилась
В Совфеде прокомментировали попытки Конгресса США помешать поставкам российского газа в Европу