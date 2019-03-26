2019-03-26T18:02:16+03:00
В мире

В ООН заявили, что Евросоюз несет от санкций большие потери, чем Россия

По мнению спецдокладчика ООН Идрисса Джазаири, РФ смогла смягчить удар от санкций путем развития отечественного производства
Екатерина БОЛГОВА
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Евросоюз несет от санкций большие потери, чем Россия, заявили в ООНЕвросоюз несет от санкций большие потери, чем Россия, заявили в ООНФото: REUTERS
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Европейский союз несет от ограничительных мер в отношении России большие потери, чем сама Россия, считает спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.

"С точки зрения Европейского союза крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели чем российским", — сказал Джазаири.

Он отметил, что Россия смогла смягчить удар от ограничительных мер благодаря развитию отечественного производства. По словам спецдокладчика, он надеется на разрешение нынешних разногласий России и Ес — «через обсуждение и переговоры», передает РИА Новости.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что потери ЕС от санкций и ответных мер России составили около ста миллиардов евро. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Москва снимет ответные меры против Евросоюза, как только будут отменены европейские санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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