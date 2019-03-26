В ООН заявили, что Евросоюз несет от санкций большие потери, чем Россия
Европейский союз несет от ограничительных мер в отношении России большие потери, чем сама Россия, считает спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.
"С точки зрения Европейского союза крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели чем российским", — сказал Джазаири.
Он отметил, что Россия смогла смягчить удар от ограничительных мер благодаря развитию отечественного производства. По словам спецдокладчика, он надеется на разрешение нынешних разногласий России и Ес — «через обсуждение и переговоры», передает РИА Новости.
Напомним, ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что потери ЕС от санкций и ответных мер России составили около ста миллиардов евро. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Москва снимет ответные меры против Евросоюза, как только будут отменены европейские санкции.
ИСТОЧНИК KP.RU