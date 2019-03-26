Путин провел встречу с президентом Ливии

СЕГОДНЯ 18:08 2019-03-26T18:08:23+03:00

В этом году исполняется 75 лет отношений между странами

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В Кремле состоялась встреча президентов России и Ливии, Владимира Путина и Мишеля Ауна. Российский президент отметил, что Ливия является «традиционным, давним» партнер Москвы в регионе Ближнего Востока, установления дипломатических отношений с которым в этом году исполняется 75 лет между странами.

Путин подчеркнул, что Россия поддерживает сотрудничество с руководством Ливана, а также со всеми представителями различных политических сил и конфессий этой страны.

«Мы рады вас видеть в Москве и как президента страны, и как представителя христианской общины», - сказал Путин.

Ранее в Кремле заявили, что лидеры двух государств должны обсудить вопросы развития сотрудничества в экономике и торговле, гуманитарной сфере, а также международную и региональную проблематику.

Напомним, В Москву президент Ливана прибыл с официальным визитом в понедельник 25 марта. Это первый визит Мишеля Ауна в Россию. Он был избран главой страны в октябре 2016 года.

Мишель Аун сообщил, что во время визита он намерен обсудить вопросы, связанные с последствиями войн на Ближнем Востоке и с проблемами христиан в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU