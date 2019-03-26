СЕГОДНЯ 18:22 2019-03-26T18:22:10+03:00

В Москве пресекли попытку кражи кабеля правительственной связи при реконструкции Большого Москворецкого моста Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) совместно с представителями МВД пресекли в Москве попытку кражи кабеля правительственной связи. Как сообщил замглавы Центра по связям с общественностью ФСО РФ Денис Симонов, в результате были задержаны двое рабочих, участвовавших в реконструкции Большого Москворецкого моста.

"Вчера была пресечена попытка кражи кабеля правительственной связи при реконструкции Большого Москворецкого моста", - рассказал Симонов.

Он отметил, что злоумышленников задержали с поличным.

"Один из рабочих попытался сбежать и спрыгнул с моста, но был пойман", - добавил представитель ФСО.

По словам Симонова, произошедшее никак не повлияло на работу правительственной связи.

"Перерыва в работе системы правительственной связи не было, это никак не повлияло на ее работу", - добавил заместитель начальника Центра по связям с общественностью ФСО.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ремонт и реставрация Большого Москворецкого моста в Москве будут длиться в течение года.

ИСТОЧНИК KP.RU