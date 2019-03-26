СЕГОДНЯ 18:44 2019-03-26T18:44:30+03:00

Арнольд Шварценеггер каждое утро делает зарядку на свежем воздухе в компании своих животных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Арнольд Шварценеггер нашел себе отличную компанию для утренней разминки. Экс-губернатор Калифорнии проводи зарядку на свежем воздухе. Пока он сам катается на велосипеде его сопровождает пони по имени виски.

Чемпион мира по бодибилдингу и бывший политик начинает с гимнастики и легких кардио-нагрузок каждый свой день. К такому режиму его приучили медики после операции на сердце, которую Шварценеггер перенес год назад.

schwarzenegger Арнольд Шварценеггер проводит утреннюю разминку в компании пони

Видео своих утренних занятий «Терминатор» выложил в сеть. Разминка проходит под отличную музыку, за кадром звучит Should’ve Been a Cowboy ("Надо было стать ковбоем"). Сам Арни в ковбойской шляпе и пытается догнать маленькую лошадку, но Виски не поддается и нарезает круги по зеленой лужайке.

После занятий пони получает свой заслуженный завтрак – большую морковку. Его кормит лично хозяин. Здесь же можно увидеть пса Густава, он ревностно следит, чтобы Арни не уделил Виски больше внимания, чем ему самому, пишет сайт Дни.ру.

Сайт kp.ru писал, что в 2018 году голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру сделали срочную операцию на открытом сердце. Как сообщает американское издание TMZ.com, 70-летнего Терминатора доставили в лос-анджелесский медицинский центр Седарс-Синай для замены катетерного клапана. В ходе операции возникли осложнения: у пациента подскочило давление и началось кровотечение, поэтому врачи приняли решение об операции на открытом сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU