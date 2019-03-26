Генсек ООН сообщил, что число жертв циклона «Идай» превысило 700 человек

СЕГОДНЯ 18:51 2019-03-26T18:51:57+03:00

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Количество погибших в результате тропического циклона «Идай» на юге Африки стали больше 700 человек миллионы нуждаются в помощи. Соответствующие заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник, 26 марта.

«Число погибших в трех странах составляет по меньшей мере 700 человек, сотни по-прежнему числятся пропавшими без вести», - сказал глава ООН.

Гутерриш подчеркнул опасения «что целые деревни смыло в тех местах, куда мы еще не добрались»

Как сообщил генсек ООН последствия циклона затронули около 3 миллионов человек, почти две трети из которых живет в Мозамбике. Он отметил, что «по крайней мере 1 миллион детей нуждается в срочной помощи». По его словам, «это число вполне может возрасти».

По данным ООН, из-за паводков, которые возникли в результате циклона, в трех странах были разрушены дома, произошли перебои с подачей электроэнергии.

Напомним, что на прошлой неделе тропический циклон «Идай» обрушился на юг Африки. Больше всего последствия циклона почувствовали в Мозамбике и в Зимбабве.

ИСТОЧНИК KP.RU