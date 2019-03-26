ЕС разрешил не переводить часы на зимнее и летнее время

СЕГОДНЯ 18:53 2019-03-26T18:53:49+03:00

Странам ЕС разрешили не переводить часы на зимнее и летнее время Фото: Евгения ГУСЕВА

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Евросоюз разрешил не переводить часы каждые полгода на летнее время и обратно на зимнее. Соответствующее предложение поддержали депутаты Европарламента. С 2021 года каждая страна, входящая в Евросоюз, получит право самостоятельно определять, переходить ли на зимнее и летнее время, передает агентство Рейтер.

Согласно действующим правилам, каждое государство-член Евросоюза в последнее воскресенье марта переходит на летнее время, а в последнее воскресенье октября - обратно на зимнее.

В Европе были проведены общественные слушания на эту тему, в результате которых 84% участников выступили против перевода часов. Особенно жители северных стран высказались против перевода стрелок, так как в этих странах продолжительность светового дня заметно меняется в течение года.

Переход на летнее время практикуется в США, Канаде, Мексике и других странах. В южном полушарии часы переводят в Австралии, Новой Зеландии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Госдуму был внесен законопроект о возвращении в России перехода на летнее время.

ИСТОЧНИК KP.RU