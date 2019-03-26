Пушков: Порошенко не может разорвать связи между Россией и Украиной

СЕГОДНЯ 19:18 2019-03-26T19:18:16+03:00

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, отвечая во вторник, 26 марта, в прямом эфире на вопросы Радио «Комсомольская правда», прокомментировал ситуацию на Украине и нынешние отношения между Киевом и Москвой.

- (Президент Украины Петр) Порошенко не может разорвать связи между Россией и Украиной. В силу многих причин. Антироссийские настроения - удел меньшинства. Да, активного меньшинства, но этих людей меньшинство. Согласно последним опросам, 72% населения западной Украины хорошо относятся к России. Люди перестают верить антироссийской пропаганде, - сказал Пушков.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, совсем скоро на Украине пройдут президентские выборы. Причем на пост главы государства в незалежной претендуют 39 кандидатов. Согласно данным социологических опросов, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский: за неделю до голосования его рейтинг превысил 30%. На втором месте идет действующий украинский президент Петр Порошенко (17%). А замыкает тройку лидеров председатель партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко (12,5%).

Сенатор Пушков - об Украине и США.Позвоните в Комсомолку - Алексею Пушкову, самому знаменитому сенатору страны. Об Украине, США, НАТО - в прямом эфире обсуждаем главные политические новости.

ИСТОЧНИК KP.RU