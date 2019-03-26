2019-03-26T20:19:29+03:00
Политика

Киевсикй суд отказался признавать незаконным обращение Порошенко к Варфоломею за томосом

По мнению суда, истец неправильно выбрал способ защиты нарушенного права
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Окружной административный суд Киева отказался признавать незаконным обращение президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии новой церкви. Соответствующее решение было принято во вторник, 26 марта, сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что, по мнению суда, истец неправильно выбрал способ защиты нарушенного права. При этом объявленное решение может быть обжаловано.

С иском в Конституционный суд Украины ранее обратились 47 депутатов Верховной рады. Они требовали признать незаконным постановление парламента страны, поддержавшего обращение президента к Константинопольскому патриарху о предоставлении томоса. Конституционный суд не стал давать оценку законности постановления Верховной рады.

Напомним, 6 января 2019 года Константинопольский патриарх передал главе раскольнической украинской церкви митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Порошенко обратился за томосом в декабре прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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