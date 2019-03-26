Киевсикй суд отказался признавать незаконным обращение Порошенко к Варфоломею за томосом
Окружной административный суд Киева отказался признавать незаконным обращение президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии новой церкви. Соответствующее решение было принято во вторник, 26 марта, сообщила пресс-служба суда.
Отмечается, что, по мнению суда, истец неправильно выбрал способ защиты нарушенного права. При этом объявленное решение может быть обжаловано.
С иском в Конституционный суд Украины ранее обратились 47 депутатов Верховной рады. Они требовали признать незаконным постановление парламента страны, поддержавшего обращение президента к Константинопольскому патриарху о предоставлении томоса. Конституционный суд не стал давать оценку законности постановления Верховной рады.
Напомним, 6 января 2019 года Константинопольский патриарх передал главе раскольнической украинской церкви митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Порошенко обратился за томосом в декабре прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU