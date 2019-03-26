Медведеву доложили о задержании Абызова

СЕГОДНЯ 20:24 2019-03-26T20:28:08+03:00

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Премьер-министру России Дмитрию Медведеву рассказали о задержании бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов. По его словам, претензии к бывшему чиновнику связаны не с деятельностью в кабмине, а с бизнесом, которым он занимался.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник, 26 марта, Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела в отношении Абызова. Бывшего министра открытого правительства Росии подозревают в организации преступного сообщества и афере на четыре миллиарда рублей в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года.

По данным следствия, средства в размере 4 млрд рублей, полученные при помощи обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", были выведены за границу.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину уже сообщили о возбуждении дела в отношении Абызова.

ИСТОЧНИК KP.RU