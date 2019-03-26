2019-03-26T20:28:08+03:00
Общество

Медведеву доложили о задержании Абызова

Бывшего министра подозревают в хищении 4 млрд рублей
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-министр открытого правительства РФ Михаил АбызовЭкс-министр открытого правительства РФ Михаил АбызовФото: Андрей Минаев
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Премьер-министру России Дмитрию Медведеву рассказали о задержании бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов. По его словам, претензии к бывшему чиновнику связаны не с деятельностью в кабмине, а с бизнесом, которым он занимался.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник, 26 марта, Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела в отношении Абызова. Бывшего министра открытого правительства Росии подозревают в организации преступного сообщества и афере на четыре миллиарда рублей в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года.

По данным следствия, средства в размере 4 млрд рублей, полученные при помощи обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", были выведены за границу.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину уже сообщили о возбуждении дела в отношении Абызова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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