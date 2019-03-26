Песков: Президента заранее проинформировали о деле в отношении Абызова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина заранее проинформировали о возбуждении дела в отношении экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова.
Напомним, о возбуждении дела в отношении бывшего чиновника стало известно во вторник, 4 марта. Абызова подозревают в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. По данным следствия, похищенные деньги в полном размере были выведены за пределы России.
Пресс-секретарь премьера Олег Осипов также сообщил, что Дмитрий Медведев владеет информации о случившемся. По словам пресс-секретаря, претензии не касаются работы Абызова в кабмине, а имеют отношение к его коммерческой деятельности.
Отметим, что в начале 2012 года Абызов был назначен советником президента РФ, а чуть позже вошел в состав кабмина. В мае прошлого года он покинул должность из-за ее упразднения.
СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова.
ИСТОЧНИК KP.RU