Песков: Президента заранее проинформировали о деле в отношении Абызова

СЕГОДНЯ 20:36 2019-03-26T20:36:08+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина заранее проинформировали о возбуждении дела в отношении экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова.

Напомним, о возбуждении дела в отношении бывшего чиновника стало известно во вторник, 4 марта. Абызова подозревают в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. По данным следствия, похищенные деньги в полном размере были выведены за пределы России.

Пресс-секретарь премьера Олег Осипов также сообщил, что Дмитрий Медведев владеет информации о случившемся. По словам пресс-секретаря, претензии не касаются работы Абызова в кабмине, а имеют отношение к его коммерческой деятельности.

Отметим, что в начале 2012 года Абызов был назначен советником президента РФ, а чуть позже вошел в состав кабмина. В мае прошлого года он покинул должность из-за ее упразднения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699449" frameborder="0"></iframe> СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова.

ИСТОЧНИК KP.RU