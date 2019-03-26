2019-03-26T22:26:11+03:00
Общество

Суд продлил арест отца отстраненного сенатора Арашукова на три месяца

Также был продлен арест ещё трёх фигурантов дела о преступном сообществе
Екатерина БОЛГОВА
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Рауль Арашуков. Фото: СтаврополькрайгазРауль Арашуков. Фото: Ставрополькрайгаз
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Во вторник, 26 марта, Басманный суд Москвы принял решение о продлении на три месяца ареста Рауля Арашукова, который является отцом отстраненного сенатора Рауфа Арашукова.

Кроме того, был продлен арест ещё трёх фигурантов дела о преступном сообществе - экс- замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, гендиректору ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игоря Травинова и главы филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева. В следственном комитете считают, что все они могут оказать давление на свидетелей или скрыться.

Защита просила для обвиняемых домашний арест.

Ранее до 30 июня была продлена мера пресечения для временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова и двух других фигурантов.

Напомним, сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совфеда 30 января. Его обвиняют в участии в преступной сообществе и других преступлениях. Также был задержан его отец Рауль Арашуков.

Обыск в доме Арашуковых. Оперативная видеосъемка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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