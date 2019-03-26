2019-03-26T23:26:16+03:00
Общество

Экс-министр Абызов «категорически» не признает вину

Об этом сообщил адвокат обвиняемого в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества бывшего министра Открытого правительства
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Экс-министр Открытого правительства Михаил АбызовЭкс-министр Открытого правительства Михаил АбызовФото: Андрей Минаев
Изменить размер текста:

Задержанный по обвинению в крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов «категорически» не признает свою вину. Об этом сообщил журналистам его адвокат Александр Аснис.

«Вины не признает категорически», - сказал он Интерфаксу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 26 марта, Следственный комитет России возбудил в отношении экс-министра уголовное дело, Михаилу Абызову предъявлены обвинения. По данным следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов организовал преступное сообщество, а также похитил четыре миллиарда рублей, которые принадлежали ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» (Новосибирская область). Все деньги были выведены за границу.

Дело ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СКР. В среду, 27 марта, Басманный суд Москвы Абызову меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп назначил командующего Космическими силами США
Не попавшая на «Евровидение – 2019» украинская певица Maruv приехала в Россию
Эксперты опасаются массовых фальсификаций на выборах президента Украины
Американские конгрессмены не смогли отменить решение Трампа о ЧС на границе
Полиция расследует обвинения против Конора МакГрегора в домогательствах
Суд продлил арест отца отстраненного сенатора Арашукова на три месяца
Минтруд предложил рассчитывать накопительную пенсию по прогнозам продолжительности жизни
Экс-министру Абызову предъявили обвинение
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
В МИД ответили на обвинения во вмешательстве в дела Венесуэлы
В Нидерландах нашли украденную в 1999 году картину Пикассо
Песков: Президента заранее проинформировали о деле в отношении Абызова
Медведеву доложили о задержании Абызова
Пушков рассказал, чем Крым отличается от Донбасса
Киевсикй суд отказался признавать незаконным обращение Порошенко к Варфоломею за томосом
Huawei представила новые флагманские смартфоны P30 и P30 Pro
Пушков: Эпоха фейковых новостей началась с лжевысадки американцев на Луну
В российских автошколах могут ввести дисциплину грамотного вождения на федеральных дорогах
В Госдуме прокомментировали изменение статуса Курил в японских учебниках
Пушков о выборах на Украине: Не исключено, что Порошенко пойдет на массовые и грубые фальсификации
Пушков: Если бы не военная операция России в Сирии, то террористы были бы уже в Дамаске
Пушков: Порошенко не может разорвать связи между Россией и Украиной
Пассажиров лайнера Viking Sky в качестве компенсации пригласят на новый круиз
Возбуждено уголовное дело в отношении экс-министра Абызова
Самолет «черная жемчужина» поднялся в небо после ремонта
СК возбудил уголовное дело по сообщению о тайных тюрьмах на Украине
ЕС разрешил не переводить часы на зимнее и летнее время