Экс-министр Абызов «категорически» не признает вину

26 Март 23:26 2019-03-26T23:26:16+03:00

Об этом сообщил адвокат обвиняемого в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества бывшего министра Открытого правительства

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Задержанный по обвинению в крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов «категорически» не признает свою вину. Об этом сообщил журналистам его адвокат Александр Аснис.

«Вины не признает категорически», - сказал он Интерфаксу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 26 марта, Следственный комитет России возбудил в отношении экс-министра уголовное дело, Михаилу Абызову предъявлены обвинения. По данным следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов организовал преступное сообщество, а также похитил четыре миллиарда рублей, которые принадлежали ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» (Новосибирская область). Все деньги были выведены за границу.

Дело ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СКР. В среду, 27 марта, Басманный суд Москвы Абызову меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU