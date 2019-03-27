2019-03-27T03:04:30+03:00
В мире

Власти Венесуэлы задержали шесть человек, подозреваемых в диверсии на ГЭС «Эль-Гури»

Об этом сообщил генеральный прокурор Боливарианской республики
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям СаабГенеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям СаабФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Правоохранительные органы Венесуэлы во вторник, 26 марта, задержали шесть человек, подозреваемых в диверсии на крупнейшей в стране гидроэлектростанции «Эль-Гури». Об этом сообщил на пресс-конференции в Каракасе генеральный прокурор Боливарианской республики Тарек Уильям Сааб, передает агентство Reuters.

Как писал сайт kp.ru, примерно в 13.30 по местному времени (20.30 мск) понедельника в Венесуэле произошло второе за месяц массовое отключение электричества. Обесточены оказались несколько районов столицы и 16 из 23 штатов страны. В связи с этим правительству республики вновь пришлось объявить следующий день выходным и отменить занятия в школах.

Напомним, ранее во многих регионах Венесуэлы пропало электричество вечером 7 марта, из-за чего в пятницу объявили выходной день. Позже власти Венесуэлы заявили, что причиной блэкаута стала кибератака на ГЭС «Эль-Гури», проведенная из Соединенных Штатов.

Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд по новому иску против Илона Маска назначен на 4 апреля
На рынке пиротехники в Мексике прогремел мощный взрыв
Трамп велел NASA в ближайшие пять лет отправить американцев на Луну
Адвокат Шнурова попросил прокуратуру обратить внимание на пост Разина
Госдеп США: Вашингтон непричастен к налету на посольство КНДР в Мадриде
В США Boeing 737 MAX экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем
Трамп назначил командующего Космическими силами США
Не попавшая на «Евровидение – 2019» украинская певица Maruv приехала в Россию
Экс-министр Абызов «категорически» не признает вину
Эксперты опасаются массовых фальсификаций на выборах президента Украины
Американские конгрессмены не смогли отменить решение Трампа о ЧС на границе
Полиция расследует обвинения против Конора МакГрегора в домогательствах
Суд продлил арест отца отстраненного сенатора Арашукова на три месяца
Минтруд предложил рассчитывать накопительную пенсию по прогнозам продолжительности жизни