Власти Венесуэлы задержали шесть человек, подозреваемых в диверсии на ГЭС «Эль-Гури»
Правоохранительные органы Венесуэлы во вторник, 26 марта, задержали шесть человек, подозреваемых в диверсии на крупнейшей в стране гидроэлектростанции «Эль-Гури». Об этом сообщил на пресс-конференции в Каракасе генеральный прокурор Боливарианской республики Тарек Уильям Сааб, передает агентство Reuters.
Как писал сайт kp.ru, примерно в 13.30 по местному времени (20.30 мск) понедельника в Венесуэле произошло второе за месяц массовое отключение электричества. Обесточены оказались несколько районов столицы и 16 из 23 штатов страны. В связи с этим правительству республики вновь пришлось объявить следующий день выходным и отменить занятия в школах.
Напомним, ранее во многих регионах Венесуэлы пропало электричество вечером 7 марта, из-за чего в пятницу объявили выходной день. Позже власти Венесуэлы заявили, что причиной блэкаута стала кибератака на ГЭС «Эль-Гури», проведенная из Соединенных Штатов.
Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.
ИСТОЧНИК KP.RU