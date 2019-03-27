В Венесуэле ввели план распределения топлива для поддержания работы больниц при блэкауте

СЕГОДНЯ 05:47 2019-03-27T05:47:25+03:00

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Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA во вторник ввела специальный план распределения топлива для поддержания работы больниц при массовом отключении электричества.

«PDVSA активировала специальный план распределения топлива, чтобы гарантировать функционирование национальной системы здравоохранения на благо венесуэльского народа», - говорится в сообщении компании, опубликованном на ее официальной странице в Twitter.

В пресс-релизе подчеркивается, что работники нефтегазовой отрасли осуждают «террористические атаки на объекты, которые производят энергию для нормального функционирования национальной экономики», а также призывают народ «осудить любое действие, угрожающее миру и безопасности граждан».

Как писал сайт kp.ru, после полудня в понедельник в Венесуэле произошло второе за месяц массовое отключение электричества. Обесточены оказались несколько районов столицы и 16 из 23 штатов страны. В связи с этим правительству республики вновь пришлось объявить следующий день выходным и отменить занятия в школах.

Напомним, ранее во многих регионах Венесуэлы пропало электричество вечером 7 марта, из-за чего в пятницу объявили выходной день. Позже власти Венесуэлы заявили, что причиной блэкаута стала кибератака на ГЭС «Эль-Гури», проведенная из Соединенных Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU