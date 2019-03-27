Администрация Трампа запросила у конгресса $116 млн на хранилище ядерных отходов

СЕГОДНЯ 06:27 2019-03-27T06:39:30+03:00

Администрация США запросила у конгресса $116 миллионов на хранилище ядерных отходов Фото: REUTERS

Единственный в США подобный объект расположен в горах Юкка в штате Невада

Изменить размер текста: A A

Американская администрация запросила у конгресса 116 миллионов долларов на продолжение строительства единственного в стране хранилища отработанного ядерного топлива, которое расположено в горах Юкка в штате Невада.

Как заявил министр энергетики США Ричард Перри, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей конгресса, эта сумма необходима на «выполнение обязательств федерального правительства по утилизации ядерных отходов страны».

«Бюджетный запрос касается возобновления регламентирующей деятельности в отношении начала осуществления продуманной программы (по созданию) временного хранилища в горах Юкка», - приводит слова американского министра ТАСС.

Кроме того, Ричард Перри сообщил, что администрация президента Дональда Трампа планирует собирать ядерные отходы по всей стране и хранить их на объекте, расположенном в 167 километрах к северо-западу от Лас-Вегаса.

Ранее жители Невады, недовольные тем, что в их штате может появиться такое хранилище, добились остановки программы строительства, однако впоследствии Вашингтон вернулся к этой идее.

ИСТОЧНИК KP.RU