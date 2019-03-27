Из-за взрыва на электростанции во Флориде более 33,6 тысяч потребителей остались без электричества
К этому часу электроснабжение частично восстановлено, однако все еще нет света в домах 14 тысяч жителей Форт-Лодердейла
Взрыв на электростанции в Форт-ЛодердейлеФото: REUTERS
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Вечером во вторник, 26 марта, в электростанцию в округе Броуард (штат Флорида) попала молния, что привело к взрыву и пожару. В результате в городе Форт-Лодердейл остались без света в своих домах почти 33 67о человек, сообщает газета Miami Herald.
Сообщение о взрыве на подстанции поступило в полицию около восьми часов вечера по местному времени, пожарным удалось взять огонь под контроль. Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU