2019-03-27T07:07:01+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 26 марта 2019 года: температура воздуха составит 1..3 градуса

Синоптики рассказали, какой будет погода в москве на 27 марта 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столице будет облачно и дождливоВ столице будет облачно и дождливоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода в Москве на 26 марта 2019 года будет облачной с редкими прояснениями. Утром местами по городу возможна гололедица, а в целом на протяжении дня - небольшие осадки в виде мокрого снега или снега с дождем.

Температура воздуха продержится на уровне 1..3 градуса тепла в светлое время суток, а ночью опустится до -4..-2. При этом потоки ветра западного и северо-западного направлений разовьют скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"КП" писала о том, что уже в четверг, 28 марта, в столицу придет потепление. Днем температура может подняться даже до 10 градусов. При этом облака рассеются, и улицы будут залиты солнечным светом. Такая погода сохранится как минимум до воскресенья. Но потом москвичам все же придется пережить еще один "удар" зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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