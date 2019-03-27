2019-03-27T07:47:06+03:00
Политика

Трамп продлил действие режима ЧП в США из-за киберугроз

Соответствующий указ был подписан еще в 2015 году американским лидером Бараком Обамой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп принял решение об очередном продлении срока действия режима чрезвычайного положения на территории страны. Причиной стало наличие угрозы умышленного вредоносного воздействия в киберпространстве, которая исходит, во многом, от людей, находящихся за пределами Штатов. Соответствующее письмо к Конгрессу было распространено Белым домом.

В своем послании президент подчеркнул, что исходящие извне действия представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

"В этой связи я счел необходимым продолжить режим чрезвычайного положения, объявленного в исполнительном указе 13694", - цитирует РИА Новости американского лидера.

Стоит отметить, что этот документ был впервые подписан еще 1 апреля 2015 года. Тогда президентом США был Барак Обама.

Сайт kp.ru писал о том, что именно благодаря данному указу Госдепартамент получил возможность введения односторонних санкций в отношении иностранцев, подозреваемых в кибератаках и кибершпионаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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