В Каракасе неизвестные атаковали машину Гуаидо

СЕГОДНЯ 07:50 2019-03-27T07:50:29+03:00

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Неизвестные в Каракасе атаковали автомобиль, в котором ехал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, в январе провозгласивший себя «временным президентом» Боливарианской республики.

Это произошло во вторник, когда спикер оппозиционного парламента страны выехал из здания Национальной ассамблеи, сообщил телеканал VPITV и опубликовал кадры нападения. На записи видно, как машина Гуаидо останавливается у светофора, к ней подбежали несколько человек. Один из них попытался открыть двери и пнул колесо ногой, а когда автомобиль тронулся с места, люди бросили в стекла какие-то предметы.

Неизвестные напали на машину Хуана Гуаидо.Момент атаки попал на видео

Буквально через несколько часов после произошедшего госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением, в котором от имени Соединенных Штатов осудил «нападения на кортеж временного президента Хуана Гуаидо, а также преследование депутатов национальной ассамблеи и представителей средств массовой информации».

«Эти акты запугивания не смогут отложить неизбежное – мирное восстановление демократии, стабильность и процветания народа Венесуэлы», - приводит слова главы американского госдепартамента РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, лидер оппозиции при поддержке США добивается свержения законно избранного президента Венесуэлы Наколаса Мадуро.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU