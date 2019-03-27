Мадуро анонсировал межправительственную встречу России и Венесуэлы
В апреле 2019 года состоится российско-венесуэльская межправительственная встреча. Об этом сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.
По его словам, в рамках рабочей сессии высокого уровня будет подписано несколько десятков соглашений о сотрудничестве в самых различных областях. При этом конкретная дата проведения мероприятия не называется.
"Мы подпишем более 20 документов о сотрудничестве с сфере экономики, торговли, культуры, энергетики и образования", - сказал глава государства в своем интервью Первому каналу.
Мадуро подчеркнул, что за последние 20 лет связь между Москвой и Каракасом значительно укрепилась, и выразил надежду на дальнейшее усиление взаимовыгодного сотрудничества.
Сайт kp.ru писал о том, что с самого момента обострения ситуации в Венесуэле РФ оказывает официальным властям этой страны всестороннюю поддержку, включая поставки гуманитарной помощи. Также ранее в республику прибыли два российских транспортных самолета с сотней военных.
Акция в Каракасе в поддержку действующего президента Николаса Мадуро.Александр КОЦ
ИСТОЧНИК KP.RU