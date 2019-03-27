2019-03-27T09:43:57+03:00
Политика

Мадуро анонсировал межправительственную встречу России и Венесуэлы

В рамках апрельской сессии будет подписано более 20 документов о двустороннем сотрудничестве
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин (справа) со своим венесуэльским коллегой Николасом МадуроПрезидент России Владимир Путин (справа) со своим венесуэльским коллегой Николасом МадуроФото: REUTERS
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В апреле 2019 года состоится российско-венесуэльская межправительственная встреча. Об этом сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

По его словам, в рамках рабочей сессии высокого уровня будет подписано несколько десятков соглашений о сотрудничестве в самых различных областях. При этом конкретная дата проведения мероприятия не называется.

"Мы подпишем более 20 документов о сотрудничестве с сфере экономики, торговли, культуры, энергетики и образования", - сказал глава государства в своем интервью Первому каналу.

Мадуро подчеркнул, что за последние 20 лет связь между Москвой и Каракасом значительно укрепилась, и выразил надежду на дальнейшее усиление взаимовыгодного сотрудничества.

Сайт kp.ru писал о том, что с самого момента обострения ситуации в Венесуэле РФ оказывает официальным властям этой страны всестороннюю поддержку, включая поставки гуманитарной помощи. Также ранее в республику прибыли два российских транспортных самолета с сотней военных.

Акция в Каракасе в поддержку действующего президента Николаса Мадуро.Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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