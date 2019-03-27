Бразилия выступила против военного сценария в ситуации с Венесуэлой

СЕГОДНЯ 10:21 2019-03-27T10:21:17+03:00

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Бразилия выступает против военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле и надеется на мирное разрешение внутриполитического кризиса. Такое заявление сделал министр обороны южноамериканского государства Фернанду Азеведу-и-Силва в ходе встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Глава ведомства подчеркнул, что Бразилия даже не рассматривает сценарий применения военной силы, хотя происходящее в Каракасе и вызывает у властей озабоченность.

"Бразилия надеется на скорое и мирное разрешение кризиса в Венесуэле", - цитирует министра газета Globo.

Стоит отметить, что, несмотря на такую позицию, власти Бразилии все же стоят на стороне оппозиционного лидера Боливарианской Республики Хуана Гуайдо. Ранее президент страны Жаир Болсонару даже признал его временным президентом Венесуэлы. При этом в самом Каракасе осудили такие заявления и указали на негативное влияние агрессивной риторики США на Бразилию, передает сайт kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/687980" frameborder="0"></iframe> В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.

ИСТОЧНИК KP.RU