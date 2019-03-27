Около 300 человек эвакуированы из школы в Москве из-за угрозы взрыва

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-27T10:30:23+03:00

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Неизвестный анонимный источник сообщил об угрозе взрыва в одной из школ на юго-западе Москвы. В результате из здания было эвакуировано порядка 300 человек.

"Поступило сообщение, что в школе на Литовском бульваре в Москве заложено взрывное устройство. На место выехали сотрудники экстренных служб", - рассказал осведомленный источник.

По его словам, в настоящий момент помещения образовательного учреждения обследуют кинологи с собаками, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Новой Москве задержали 15-летнего подростка, который на протяжении всего января пять раз "минировал" свою школу в поселке Кленовское. Каждый раз учеников и сотрудников учреждения эвакуировали, а здание осматривали специалисты, однако ни одно сообщение о бомбе не подтвердилось.

Сам школьник позже пояснил, что не был готов к контрольным, а потому решил их сорвать. Арестовывать "шутника" не стали, но его родителям теперь грозит большой штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU