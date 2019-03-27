Два человека доставлены в больницу после взрыва в Стокгольме

СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-27T11:19:23+03:00

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В ночь со вторника на среду на западе шведской столицы произошел взрыв, в результате инцидента пострадали несколько человек.

Как уточнил представитель полиции Стокгольма Фредерик Андерссоно, один человек получил тяжелое ранение из-за попадания осколка стекла, другие пострадавшие находятся в состоянии шока. Кроме того, в результате взрыва, по его словам, нанесен ущерб автомобилям и зданиям, пишет газета Aftonbladet.

Двоих пострадавших, как пишет Expressen, доставили в больницу с легкими ранениями.

В настоящее время, сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия, устанавливается причина взрыва.

Ранее сайт kp.ru писал, что полиция из-за сообщения с угрозами применения насилия эвакуировала людей из ратуш шести городов Германии - Аугсбурга, Гёттингена, Кайзерслаутерна, Хемница, Нойнкирхена и Рендсбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU