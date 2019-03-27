2019-03-27T11:55:37+03:00
Политика

Грушко считает, что Трамп даже не читал Вашингтонский договор НАТО

На такие мысли замглавы МИД РФ натолкнуло предложение президента США о включении Бразилии в альянс
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, не был ознакомлен с основополагающими документами НАТО. К такому мнению пришел заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Дипломат начал свое выступления на конференции "ОБСЕ: перспективы общеевропейской и евразийской безопасности и сотрудничества" с указания на то, что членам Североатлантического альянса сложно отказать в размере амбиций, и тут же напомнил о недавнем предложении Трампа о расширении зоны ответственности военно-политического блока до Южной Америки.

"Не очень понятно, читал ли он Вашингтонский договор, где говорится, кто может стать участником альянса. В любом случае эта политика достижения односторонних преимуществ, направленная на отстраивание состоявшегося многополярного мира по калькам прошлого столетия, чрезвычайно живуча", - цитирует ТАСС Грушко.

Замглавы МИД подчеркнул, что такая стратегия никак не способствуют разрядке конфронтационный атмосферы.

Сайт kp.ru писал о том, что в самом НАТО воздержались от комментариев по заявлению американского лидера и рекомендовали обратиться за объяснениями в Вашингтон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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