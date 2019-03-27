Трамп подписал указ о защите США от электромагнитного воздействия

СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-27T12:06:36+03:00

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Президент США Дональд Трамп подписал указ "О координации национальных усилий по защите от электромагнитных импульсов" (ЭМИ). Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном администрацией главы государства.

Ожидается, что принятие документа будет способствовать улучшению защиты от электромагнитного воздействия путем сбора данных, тестирования и координации деятельности с частным сектором. Также в указе содержится ряд указаний для ведомств.

Например, министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен должна в течение 90 дней составить список критически важных систем, нарушение работы которых нанесет ущерб общественной и национальной безопасности. Кроме того, ей предстоит выяснить, какую именно инфраструктуру можно повредить с помощью ЭМИ.

"Президент Трамп всегда будет делать необходимое для защиты американцев. Подписанный сегодня указ является первым шагом по созданию комплексной политики по улучшению защиты от электромагнитных импульсов", - сообщается в пресс-релизе на сайте Белого дома.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее во вторник, 16 апреля, американский лидер также продлил действие режима чрезвычайного положения, введенного еще его предшественником Бараком Обамой. Решение было принято из-за наличия угрозы вредоносного воздействия в киберпространстве.

ИСТОЧНИК KP.RU