2019-03-27T12:20:32+03:00
Общество

В магазинах могут появиться витаминные продукты для пенсионеров

На таких товарах будут нанесены специальные отметки «для пожилых»
Елена АКИМОВА
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В магазинах могут появиться специальные продукты для пенсионеровВ магазинах могут появиться специальные продукты для пенсионеровФото: Олег УКЛАДОВ
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В российских магазинах могут появиться специальные товары для пенсионеров. На таких товарах будет нанесена отметка «для пожилых». Особенность данных продуктов в том, что они будут почти готовы к употреблению и их достаточно только разогреть. Рецептуру составят в Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания. Планируется, что состав будет содержать много витаминов и полезных веществ, чтобы поддержать здоровье пожилых людей.

- Это могут быть белковые смеси, овощные, замороженные блюда. От тех, что уже есть в магазинах сейчас, они будут отличаться тем, что обогащены витаминами, - рассказала газете «Известия» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Тем не менее, эксперты сомневаются, что такой товар будет пользоваться популярностью, так как ценник на него вряд ли будет низким, а продукты для пенсионеров не должны быть рассчитаны на категорию людей с высоким достатком.

План на создание данной продукции зафиксирован в «дорожной карте» первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. За реализацией проекта будут следить сразу несколько ведомств, в том числе Роспотребнадзор.

Это не первый случай, когда власти страны берутся за вопрос питания. Например, ранее предлагалось ограничить суточное потребление соли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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