2019-03-27T12:31:57+03:00
В мире

В США умер Энди Маршалл, известный как "магистр Йода"

Американец более 40 лет возглавлял Управление всесторонней оценки программ Пентагона
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет в СШАЭнди Маршалл скончался в возрасте 97 лет в СШАФото: REUTERS
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В США в возрасте 97 лет умер Энди Маршалл, на протяжении более 40 лет занимавший руководящие посты в Управлении всесторонней оценки программ Пентагона. О его смерти сообщил член Комитета по делам вооруженных сил нижней палаты американского Конгресса Мака Тронберри.

"Я с трудом могу представить человека, который был бы так же сконцентрирован на выполнении задач оборонного ведомства и обеспечении национальной безопасности, как Маршалл", - цитирует республиканцы еженедельник Defence News.

Тронберри напомнил, что Маршалл на протяжении нескольких десятков лет возглавлял независимую организацию при Пентагоне и следил за появлением угроз нацбезопасности государства. Он покинул свой пост лишь в 2015 году, уступив дорогу более молодым кадрам.

Примечательно, что в Китае мужчину почему-то прозвали "магистром Йода" в честь одного из персонажей "Звездных войн",

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в США скончался также 5-летний ветеран ВМС СШАДжордж Мендонса. Тот самый бравый моряк со знаменитого снимка военных лет, когда 14 августа 1945-го его поцелуй на Таймс-сквер в центре Нью-Йоркапопал в объектив фотографа Альфреда Эйзенштадта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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