2019-03-27T12:49:14+03:00
Наука

Медики обеспокоены количеством смертей из-за сидячего образа жизни

Специалисты назвали процент смертности среди малоактивных людей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Специалисты рассказали об опасности сидячего образа жизниСпециалисты рассказали об опасности сидячего образа жизниФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Почти каждая десятая смерть связана с малоактивным образом жизни. С таким заявлением выступили исследователи из британского университета Белфаста, которые проверили взаимосвязь между сидячим образом жизни и состоянием здоровья людей.

Специалистам удалось установить, что люди с низким уровнем физической активности чаще всего страдают от ожирение. А оно в свою очередь способно вызвать ряд других недугов, таких как сахарный диабет или болезни сердца и сосудов.

Как отмечают ученые, наиболее проблемные ситуации наблюдаются в таких благополучных странах, как Великобритания, где от недостатка активности страдает почти каждый третий местный житель. Кроме того в стране от сидячего образа жизни умирает порядка 70 тысяч человек, передает сайт телеканала «Звезда».

Исследователи подчеркивают, что наиболее частой причиной преждевременной смерти людей, ведущих сидячий образ жизни, является диабет второго типа. Чтобы избежать таких проблем со здоровьем, специалисты рекомендуют заниматься спортом, отказаться от вредной еды и установить график сна, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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