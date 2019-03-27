Грушко: "Россия уверена в том, что потенциал ОБСЕ не исчерпан"
Отдельные государства пытаются использовать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе в своих личных интересах. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
"ОБСЕ перенасыщена агрессивной риторикой и используется для продвижения узких интересов отдельных стран и групп стран", - сказал дипломат, выступая на конференции "ОБСЕ: перспективы общеевропейской и евразийской безопасности и сотрудничества".
При этом он подчеркнул, что Россия до сих пор видит в организации неисчерпанный потенциал возможностей. Речь идет, прежде всего, о регулировании конфликта на юго-востоке Украины через механизм контактной группы и специальной мониторинговой миссии, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее во время выступления на конференции замглавы МИД РФ высказался также относительно предложения США по включению Бразилии в НАТО. Грушко допустил, что американский лидер Дональд Трамп даже не читал основополагающие документа альянса, а потому не знает, какие страны могут рассчитывать на вхождение в блок.
Лавров и Тиллерсон проводят переговоры на министерской встрече ОБСЕ в Вене.Основными темами обсуждения станут ситуация на Украине и в Сирии, а также давление на российские СМИ со стороны властей США
ИСТОЧНИК KP.RU