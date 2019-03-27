Спикер Госдумы назвал причину кризиса в Ираке, Ливии и Сирии

СЕГОДНЯ 13:15 2019-03-27T13:15:06+03:00

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел в среду встречу с генеральным секретарем Всемирной исламской лиги Мухаммедом бен Абдель Каримом аль-Исой. В ходе переговоров он заявил, что кризисы, которые в настоящее время наблюдаются в Ираке, Ливии и Сирии, возникли в результате нарушения рядом стран принципов невмешательства в дела других государств, а также пренебрежение к их государственным устоям.

Володин отметил, что "жить в мире и согласии - это значит уважать традиции, обычаи народов, право на вероисповедание". По его словам, когда "речь идет о построении отношений между странами, необходимо придерживаться принципа невмешательства в суверенные дела государств", что будет содействовать укреплению мира и понимания.

При этом глава парламента обратил внимание на то, что нарушение этого принципа привело к кризису в Ливии, Ираке и Сирии, которые ранее являлись процветающими странами.

Ранее сайт kp.ru писал, что в результате серии революций, которые охватили страны Средиземноморья в 2011, был нанесен ущерб региону на сумму 614 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU