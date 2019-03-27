Песков: Путин не может выражать свое мнение по делу Абызова
Ни Кремль, ни президент России Владимир Путин не могут иметь какой-либо позиции по делу экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и выводе рубеж 4 миллиардов рублей. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Любое отношение фактически было бы попыткой оказать влияние на работу следственных органов", - пояснил представитель Кремля.
При этом он напомнил, что в отношении Абызова существуют официальные подозрения и обвинения, а потому лишь суд может признать экс-министра виновным или невиновным.
Что касается того, обсуждал ли президент это дело с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, то ответа на этот вопрос Песков не знает. По словам пресс-секретаря главы государства, политики разговаривают по несколько раз на дню в рамках рабочего процесса, и уследить за всеми темами просто нельзя, передает "Интерфакс".
Сайт kp.ru писал о том, что Михаил Абызов и пять его подельников были задержаны в минувший вторник, 26 марта. Всех обвиняемых уже доставили в ИВС по САО Москвы. Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте уже в среду.
СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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