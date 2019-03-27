Песков: Путин не может выражать свое мнение по делу Абызова

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-27T13:13:05+03:00

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Ни Кремль, ни президент России Владимир Путин не могут иметь какой-либо позиции по делу экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и выводе рубеж 4 миллиардов рублей. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Любое отношение фактически было бы попыткой оказать влияние на работу следственных органов", - пояснил представитель Кремля.

При этом он напомнил, что в отношении Абызова существуют официальные подозрения и обвинения, а потому лишь суд может признать экс-министра виновным или невиновным.

Что касается того, обсуждал ли президент это дело с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, то ответа на этот вопрос Песков не знает. По словам пресс-секретаря главы государства, политики разговаривают по несколько раз на дню в рамках рабочего процесса, и уследить за всеми темами просто нельзя, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что Михаил Абызов и пять его подельников были задержаны в минувший вторник, 26 марта. Всех обвиняемых уже доставили в ИВС по САО Москвы. Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте уже в среду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699449" frameborder="0"></iframe> СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова.

ИСТОЧНИК KP.RU