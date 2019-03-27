Следствие просит заключить экс-министра Абызова под арест
Следственный комитет России просит заключить под стражу бывшего министра по координации деятельности "Открытого правительства" Михаила Абызова и других фигурантов дела о хищении 4 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Согласно ее данным, рассмотрение ходатайства о мере пресечения состоится уже в эту среду, 27 марта. Между тем, сам Абызов до сих пор отрицает свою причастность к выводу средств за границу. Ранее в ходе допроса он дал краткие показания по обстоятельствам предъявленного ему обвинения, но вину признавать отказался.
"Допрошенные по уголовному делу соучастники также отрицают свою вину, несмотря на уже полученные следствием доказательства", - цитирует ТАСС Петренко.
В настоящий момент следствие занимается поиском еще одного соучастника преступления Сергея Ильичева. Мужчина покинул страну еще до возбуждения уголовного дела.
Сайт kp.ru писал о том, что Абызова и его подельников - чиновников и топ-менеджеров крупных энергетический компаний - задержали во вторник, 26 марта. Все они в настоящий момент находятся в изоляторе временного содержания.
В Кремле данное дело пока никак не комментируют, чтобы не повлиять на следствие.
СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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