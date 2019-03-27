Следствие просит заключить экс-министра Абызова под арест

СЕГОДНЯ 13:25 2019-03-27T13:25:35+03:00

Сам политик свою вину в хищении 4 млрд рублей не признает

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Следственный комитет России просит заключить под стражу бывшего министра по координации деятельности "Открытого правительства" Михаила Абызова и других фигурантов дела о хищении 4 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Согласно ее данным, рассмотрение ходатайства о мере пресечения состоится уже в эту среду, 27 марта. Между тем, сам Абызов до сих пор отрицает свою причастность к выводу средств за границу. Ранее в ходе допроса он дал краткие показания по обстоятельствам предъявленного ему обвинения, но вину признавать отказался.

"Допрошенные по уголовному делу соучастники также отрицают свою вину, несмотря на уже полученные следствием доказательства", - цитирует ТАСС Петренко.

В настоящий момент следствие занимается поиском еще одного соучастника преступления Сергея Ильичева. Мужчина покинул страну еще до возбуждения уголовного дела.

Сайт kp.ru писал о том, что Абызова и его подельников - чиновников и топ-менеджеров крупных энергетический компаний - задержали во вторник, 26 марта. Все они в настоящий момент находятся в изоляторе временного содержания.

В Кремле данное дело пока никак не комментируют, чтобы не повлиять на следствие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699449" frameborder="0"></iframe> СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова.

ИСТОЧНИК KP.RU