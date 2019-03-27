2019-03-27T13:42:32+03:00
Политика

Песков опроверг информацию о переданном Путину плане Нетаньяху по разрешению кризиса в Сирии

По словам пресс-секретаря российского лидера, израильская сторона не передавала подобных документов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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По словам пресс-секретаря российского лидера, израильская сторона не передавала подобных документовПо словам пресс-секретаря российского лидера, израильская сторона не передавала подобных документовФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России заявил, что не может подтвердить информацию СМИ о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и российскому лидеру Владимиру Путину план разрешения кризиса в Сирии.

По словам представителя Кремля, нужно уточнить, о каком именно плане идет речь. Он отметил, что во время визита Нетаньяху в Москву в феврале этого года никаких подобных документов израильский премьер не передавала.

«Я не могу этого подтвердить. В данном случае, по всей видимости, потребуются уточнения, о каком именно плане идет речь, что имел в виду господин Нетаньяху, когда об этом говорил», - сказал Песков.

Напомним, ранее газета The Times of Israel со ссылкой на слова высокопоставленного источника сообщила о том, что израильский премьер-министр предложил план урегулирования сирийского кризиса Трампу и Путину. Более того по информации источника, президент России заинтересовался вопросом по обеспечению ухода Ирана из Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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