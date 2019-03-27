2019-03-27T13:38:11+03:00
Спорт

Завершение карьеры Макгрегора не связано с делом о домогательствах

Такое заявление сделал представитель бойца Карен Кесслер
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Боец смешанных единоборств Конор МакГрегорБоец смешанных единоборств Конор МакГрегорФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заявление ирландца Конора Макгрегора о завершении карьеры бойца смешанного стиля никак не связано с предъявленными ему обвинениями в сексуальных домогательствах. Такую позицию озвучил представитель спортсмена Карен Кесслер.

Он подчеркнул, что история с домогательствами всплыла уже давно, и почему эту тему вновь начали муссировать именно сейчас, непонятно.

"Предположения о том, что завершение карьеры Макгрегора связано с расследованием, абсолютно недостоверны", — приводятся слова Кесслера на странице журналиста ESPN Ариеля Хэльвани в Twitter.

По мнению представителя бойца, если ирландец и решит бороться в будущем, то это будет происходить в среде, где спортсменов действительно уважают за их мастерство и тяжелую работу.

Напомним, что в декабре прошлого года против Макгрегора выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах. В органы обратилась женщина, пожелавшая остаться неизвестной, и на основании ее слов бойца задержали и допросили, однако после все же отпустили. Официальных обвинений выдвинуто так и не было из-за отсутствия доказательств, а в конце марта стало известно, что ирландская полиция продолжает расследование дела.

Сайт kp.ru писал о том, что примерно в то же время боец объявил о завершении спортивной карьеры. При этом многие не поверили в искренность заявления Макгрегора, ведь несколькими годами ранее он уже "уходил" из сферы единоборств.

Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах.О своём уходе из спорта 30-летний ирландец написал в Twitter

ИСТОЧНИК KP.RU

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