СЕГОДНЯ 13:45 2019-03-27T13:45:05+03:00

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Бывший министр «Открытого развития» Михаил Абызов был доставлен в Басманный суд столицы, где будет решаться вопрос о заключении его под стражу. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды», находящийся на месте событий.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России (СК) сообщила, что ведомство обратилось в суд с ходатайством об аресте бывшего чиновника. По словам представителя СК Светланы Петренко, в распоряжении сотрудников ведомства есть доказательства вины Абызова и его соучастников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699570" frameborder="0"></iframe> Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы.

Михаил Абызов был задержан сотрудниками ФСБ в Москве во вторник, 26 марта; в этот же день были задержаны несколько его подельников. По версии следствия, бывший министр и его сообщники похитили более 4 млрд рублей в рамках деятельности организованного преступного сообщества и вывели их за рубеж. Задержанные, в том числе Абызов, свою вину отрицают.

ИСТОЧНИК KP.RU