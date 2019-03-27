Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы
Бывший министр «Открытого развития» Михаил Абызов был доставлен в Басманный суд столицы, где будет решаться вопрос о заключении его под стражу. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды», находящийся на месте событий.
Ранее пресс-служба Следственного комитета России (СК) сообщила, что ведомство обратилось в суд с ходатайством об аресте бывшего чиновника. По словам представителя СК Светланы Петренко, в распоряжении сотрудников ведомства есть доказательства вины Абызова и его соучастников.
Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы.
Михаил Абызов был задержан сотрудниками ФСБ в Москве во вторник, 26 марта; в этот же день были задержаны несколько его подельников. По версии следствия, бывший министр и его сообщники похитили более 4 млрд рублей в рамках деятельности организованного преступного сообщества и вывели их за рубеж. Задержанные, в том числе Абызов, свою вину отрицают.
ИСТОЧНИК KP.RU
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