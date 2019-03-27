2019-03-27T13:45:05+03:00
Происшествия

Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы

Ранее экс-министру «Открытого развития» предъявили обвинение в хищении крупной суммы денежных средств [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Михаил АбызовМихаил АбызовФото: Андрей МИНАЕВ
Изменить размер текста:

Бывший министр «Открытого развития» Михаил Абызов был доставлен в Басманный суд столицы, где будет решаться вопрос о заключении его под стражу. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды», находящийся на месте событий.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России (СК) сообщила, что ведомство обратилось в суд с ходатайством об аресте бывшего чиновника. По словам представителя СК Светланы Петренко, в распоряжении сотрудников ведомства есть доказательства вины Абызова и его соучастников.

Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы.

Михаил Абызов был задержан сотрудниками ФСБ в Москве во вторник, 26 марта; в этот же день были задержаны несколько его подельников. По версии следствия, бывший министр и его сообщники похитили более 4 млрд рублей в рамках деятельности организованного преступного сообщества и вывели их за рубеж. Задержанные, в том числе Абызов, свою вину отрицают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Михаил Абызов: досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Китае появятся четыре сервисных центра "Вертолетов России"
Росстат: В России увеличилась неформальная занятость
ЦИК передал думский мандат покойного Алферова депутату из Красноярского края
Евродепутат раскритиковал недопуск российских дипломатов на суд в Литве
Ученые создали алкоголь, не вызывающий похмелья
Песков опроверг информацию о переданном Путину плане Нетаньяху по разрешению кризиса в Сирии
Генпрокуратура Украины возбудит уголовное дело против Бойко и Медведчука после визита в Россию
В Литве вынесли приговор двум бывшим советским военнослужащим по «делу 13 января»
Завершение карьеры Макгрегора не связано с делом о домогательствах
Следствие просит заключить экс-министра Абызова под арест
Конгресс США может ввести новые санкции против России по итогам доклада Мюллера
Спикер Госдумы назвал причину кризиса в Ираке, Ливии и Сирии