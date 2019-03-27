2019-03-27T14:12:38+03:00
Политика

ЦИК передал думский мандат покойного Алферова депутату из Красноярского края

Обладателем мандата стал 64-летний Петр Медведев
Алия КАМИЕВА
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Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Петр Медведев.Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Петр Медведев.Фото: YouTube
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ЦИК РФ передал вакантный мандат покойного депутата Госдумы от КПРФ, нобелевского лауреата Жореса Алферова депутату Законодательного Собрания Красноярского края Петру Медведеву.

Соответствующее постановление принято на заседании ведомства, сообщает агентство РИА Новости.

Изначально президиум ЦК КПРФ собирался передавать вакантный мандат экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину. 21 марта Центральная избирательная комиссия отказала в передаче мандата. В рамках законодательства ЦИК вынес решение в пользу первого человека в региональной группе, которая не получила мандат после выборов: в данном случае это депутат заксобрания Красноярского края, лидер регионального отделения КПРФ Петр Медведев.

64-летний Петр Медведев является депутатом Законодательного собрания края с 2001 года. Теперь он должен в пятидневный срок представить документы, подтверждающие, что он не занимает должностей, не совместимых со статусом депутата Госдумы, и не владеет счетами и финансовыми инструментами за рубежом.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что причиной смерти депутата КПРФ Жореса Алферова стала сердечно-легочная недостаточность. Напомним, что о смерти лауреата Нобелевской премии по физике стало известно 1 марта. Академик скончался, не дожив всего несколько недель до своего 89-летия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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