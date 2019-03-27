2019-03-27T14:18:31+03:00
Политика

В Китае появятся четыре сервисных центра "Вертолетов России"

Холдинг планирует заниматься ремонтом произведенных в РФ машин прямо на местах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский вертолет "Ансат"Российский вертолет "Ансат"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Китае появятся четыре сервисных центра холдинга "Вертолеты России", которые будут заниматься ремонтом произведенных в нашей стране машин. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Игорь Чечиков.

Ожидается, что центры начнут функционировать до 2021 года, а дальше все будет зависеть от парка и пожеланий заказчика. При этом стоит отметить, что сейчас в республики существует всего два сегмента вертолетной техники - военно-транспортные вертолеты (Ми-8/17 и Ка-28) и гражданские (Ми-8/17, Ми-26ТС, а также еще не поставленные "Ансат" и Ми-171А2)

"Мы ведем переговоры и работаем с китайской стороной по авторизации центров в Чэнду и Хаине, близ Шанхая, на право выполнения ремонтов вертолетной техники, которую они эксплуатируют", - рассказал Чечиков.

По его словам, центр в Чэнду уже работает, а в аудит площадки в Хаине планируется завершить до конца года. Также в ближайшее время будет подписан контракт по проекту сервисного центра в Тяньцзине, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года Китай выкупил у России несколько десятков вертолетов "Ансат". Данные машины могут использоваться для оказания первой помощи в случае оснащения медицинским модулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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