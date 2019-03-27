2019-03-27T14:33:33+03:00
Происшествия

Каршеринговый автомобиль врезался в дерево на северо-востоке Москвы

Водитель и возможные пассажиры скрылись с места происшествия [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кто именно находился за рулем арендованного автомобиля, пока неизвестноКто именно находился за рулем арендованного автомобиля, пока неизвестноФото: REUTERS
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Серьезное ДТП с участием взятого в каршеринг автомобиля произошло на северо-востоке Москвы в среду, 27 марта.

Машина марки Volkswagen Polo сети "Делимобиль" на скорости протаранила металлическое ограждение недалеко от многоуровневой парковки по адресу: Открытое шоссе, 30А, а потом врезалось в дерево. От удара в салоне сработал подушки безопасности.

В Москве авто из каршеринга протаранило металлическое ограждение многоуровневой парковки.

Кто именно находился за рулем автомобиля, и что конкретно произошло, пока неизвестно. Источник "КП" сообщил, что водитель и возможные пассажиры скрылись с места происшествия до прибытия правоохранителей. К слову, сами сотрудники Госавтоинспекции пока также не появились.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года еще одно крупное ДТП с участием каршерингового автомобиля произошло в центре Санкт-Петербурга. Пьяный водитель на KIA Soul протаранил сразу три машины, стоящие на светофоре. Один пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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