Каршеринговый автомобиль врезался в дерево на северо-востоке Москвы
Серьезное ДТП с участием взятого в каршеринг автомобиля произошло на северо-востоке Москвы в среду, 27 марта.
Машина марки Volkswagen Polo сети "Делимобиль" на скорости протаранила металлическое ограждение недалеко от многоуровневой парковки по адресу: Открытое шоссе, 30А, а потом врезалось в дерево. От удара в салоне сработал подушки безопасности.
В Москве авто из каршеринга протаранило металлическое ограждение многоуровневой парковки.
Кто именно находился за рулем автомобиля, и что конкретно произошло, пока неизвестно. Источник "КП" сообщил, что водитель и возможные пассажиры скрылись с места происшествия до прибытия правоохранителей. К слову, сами сотрудники Госавтоинспекции пока также не появились.
Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года еще одно крупное ДТП с участием каршерингового автомобиля произошло в центре Санкт-Петербурга. Пьяный водитель на KIA Soul протаранил сразу три машины, стоящие на светофоре. Один пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU