СК: один из фигурантов дела Абызова находится заграницей
Один из фигурантов задержанного 26 марта экс-министра «Открытого правительства» Михаил Абызов на данный момент находится за границей, его точное местонахождение устанавливается органами следствия. Об этом сообщила официальный представитель российского Следственного комитета Светлана Петренко в среду, 27 марта.
Представитель СК уточнила, что подозреваемого зовут Сергей Ильичев. Она заявила, что «на момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов» Ильичев «находился за пределами России».
При этом, какая именно роль отводилась при совершении преступлений Ильичеву, в Следственном комитете не уточнили.
Напомним, что экс-министр Абызов и пять его подельников были задержаны во вторник, 26 марта. Всем им уже предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества и выводе за рубеж 4 млрд. рублей. Кроме Абызова, другими подозреваемыми являются чиновники и топ-менеджеры крупных энергетический компаний - Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и разыскиваемый Сергей Ильичев.
Первые кадры с бывшим министром Абызовым в СК.
Сегодня Басманный суд должен рассмотреть ходатайство следствия об избрании меры пресечения всем фигурантам уголовного дел. Следствие настаивает на аресте.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Михаил Абызов: досье KP.RU»