СК: один из фигурантов дела Абызова находится заграницей

СЕГОДНЯ 14:42 2019-03-27T14:42:14+03:00

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Один из фигурантов задержанного 26 марта экс-министра «Открытого правительства» Михаил Абызов на данный момент находится за границей, его точное местонахождение устанавливается органами следствия. Об этом сообщила официальный представитель российского Следственного комитета Светлана Петренко в среду, 27 марта.

Представитель СК уточнила, что подозреваемого зовут Сергей Ильичев. Она заявила, что «на момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов» Ильичев «находился за пределами России».

При этом, какая именно роль отводилась при совершении преступлений Ильичеву, в Следственном комитете не уточнили.

Напомним, что экс-министр Абызов и пять его подельников были задержаны во вторник, 26 марта. Всем им уже предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества и выводе за рубеж 4 млрд. рублей. Кроме Абызова, другими подозреваемыми являются чиновники и топ-менеджеры крупных энергетический компаний - Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и разыскиваемый Сергей Ильичев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699567" frameborder="0"></iframe> Первые кадры с бывшим министром Абызовым в СК.

Сегодня Басманный суд должен рассмотреть ходатайство следствия об избрании меры пресечения всем фигурантам уголовного дел. Следствие настаивает на аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU