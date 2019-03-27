Дочь бывшего министра обороны СССР Язова прокомментировала приговор суда в Литве

СЕГОДНЯ 15:10 2019-03-27T15:10:29+03:00

Язов был заочно осуждён в Литве на 10 лет тюрьмы по делу о событиях 13 января 1991 года

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Дочь бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова Елена Лосик оценила приговор суда в Литве.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее суд в Вильнюсе заочно осудил Язова на 10 лет тюрьмы по делу от 13 января 1991 года.

«Я к политике не имею отношения. Отец тогда попал в такую ситуацию, такое время было, революционное. Отец выполнял приказы. Скорее всего, надо бы обращаться за комментариями к другим людям», — сказала Лосик RT.

В 2016 году в Литве началось судебное разбирательство по «делу о событиях 13 января». 11 марта 1990 Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики, но советские власти назвали это решение незаконным, после чего в республике прошли несанкционированные акции протеста. В ночь на 13 января колонна военной техники направилась в центр Вильнюса для поддержания общественного порядка, во время акций протеста у телецентра погибли 14 человек, более 600 получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU