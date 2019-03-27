2019-03-27T15:16:08+03:00
Политика

Медведев прокомментировал задержание бывшего министра Абызова

Финансовый омбудсмен полагает, что спецслужбы не должны вмешиваться в хозяйственные споры [эксклюзив КП]
Михаил ЗУБОВ
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Бывший министр "открытого правительства" Михаил Абызов.Бывший министр "открытого правительства" Михаил Абызов.Фото: Тимур ХАНОВ
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Перед началом судебного заседания об избрании меры пресечения для бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова корреспондент «КП» поинтересовался у финансового обмудсмена РФ Павла Медведева: речь идет действительно об уголовном преступлении или все-таки о хозяйственном споре?

- Очень похоже на хозяйственный спор, и очень похоже на дело американца Калви, просто по тем же лекалам, как под копирку. Очень сильное подозрение у меня есть, которое конечно надо бы проверить, что ФСБ хочет кому-то доказать свою важность, могущество и влияние, - сказал Медведев. - Мне кажется, что это делается неуклюже. В своей-то работе они, наверное, хорошо разбираются, но стали влезать в истории, в которых они точно ничего не понимают. Не должно ФСБ вмешиваться в споры, которые очень похожи на хозяйственные. И хозяйственные споры нужно решать в арбитражных, а не уголовных судах.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил: «Чтобы судить о законности выбора меры пресечения и возможности применения статьи 108 УПК (о заключении под стражу, - М.З.) нужно понимать, проводились ли вменяемые действия Абызовым как предпринимателем, или же как чиновником и руководителем госкомпании».

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Первые кадры с бывшим министром Абызовым в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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