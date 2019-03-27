СК опубликовал видео с бывшим министром Абызовым

СЕГОДНЯ 15:19 2019-03-27T15:19:46+03:00

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Пресс-служба Следственного комитета России (СК) опубликовала кадры, на которых видно, как полицейские выводят бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова из здания ведомства.

С собой экс-чиновник взял две сумки, в одной из которых были личные вещи, а в другой – книги. В момент съемки Абызов был в наручниках, его сопровождали двое полицейских.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699567" frameborder="0"></iframe> Первые кадры с бывшим министром Абызовым в СК.

Михаил Абызов был задержан во вторник, 26 марта, в частном доме в Подмосковье. По версии следствия, бывший министр по делам «Открытого правительства» и его сообщники создали организованную преступную группу с целью хищения крупной суммы денег и вывода ее за рубеж. Большинство подозреваемых по делу также были задержаны; сообщается, что один из них в настоящий момент находится за рубежом.

По имеющимся данным, Абызов с сообщниками похитили более 4 миллиардов рублей. Сам бывший министр заявил о своей невиновности.

ИСТОЧНИК KP.RU